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SPI-Performance

Minuszeichen in Zürich: SPI fällt mittags

Minuszeichen in Zürich: SPI fällt mittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
1.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,242.00 EUR 4.00 EUR 0.32 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.05 EUR 0.70 %
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Bystronic (ex Conzzeta)
154.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Carlo Gavazzi Holding AG
172.00 EUR 3.00 EUR 1.78 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.75 EUR 0.10 EUR 1.77 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.12 EUR 4.88 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 6.45 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.74 EUR 2.30 EUR 2.57 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
429.00 EUR -3.40 EUR -0.79 %
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Schindler AG NA
290.50 EUR 9.50 EUR 3.38 %
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Schlatter Industries AG
19.10 CHF -1.90 CHF -9.05 %
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Indizes
SPI
20,427.96 CHF -83.48 CHF -0.41 %
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 20.466,76 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,566 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,244 Prozent auf 20.461,41 Punkte an der Kurstafel, nach 20.511,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 20.486,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.418,38 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,28 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 19.804,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.091,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.351,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,19 Prozent nach oben. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 18,38 Prozent auf 175,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 1,12 CHF), Schindler (+ 6,89 Prozent auf 288,40 CHF), Schindler (+ 6,45 Prozent auf 280,50 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 3,34 Prozent auf 170,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,27 Prozent auf 4,50 CHF), Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), GAM (-5,88 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,74 Prozent auf 5,22 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1.603.185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 341,114 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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