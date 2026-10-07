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Index-Bewegung

Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

SPI-Handel am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
25.80 EUR -0.80 EUR -3.01 %
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ASMALLWORLD AG
0.64 EUR -0.09 EUR -12.24 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,108.00 EUR -2.00 EUR -0.18 %
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Carlo Gavazzi Holding AG
167.00 EUR -2.00 EUR -1.18 %
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Comet Holding AG
395.00 EUR -12.40 EUR -3.04 %
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Curatis AG
18.50 EUR 1.40 EUR 8.19 %
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Emmi AG
890.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kudelski S.A. (I)
1.03 EUR -0.11 EUR -9.65 %
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MCH
7.25 EUR -0.05 EUR -0.68 %
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Peach Property Group AG
5.20 EUR 0.10 EUR 1.96 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
390.00 EUR 2.80 EUR 0.72 %
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Swisscom AG
665.00 EUR -20.00 EUR -2.92 %
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Indizes
SPI
19,555.48 CHF -6.97 CHF -0.04 %
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Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 19.529,50 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,412 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,265 Prozent auf 19.510,67 Punkte an der Kurstafel, nach 19.562,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.510,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19.530,70 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,421 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.066,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20.202,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SPI mit 17.263,63 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Groupe Minoteries SA (+ 1,77 Prozent auf 230,00 CHF), Peach Property Group (+ 1,22 Prozent auf 4,97 CHF), Emmi (+ 1,19 Prozent auf 850,00 CHF), MCH (+ 1,17 Prozent auf 6,92 CHF) und Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 633,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Kudelski (-3,94 Prozent auf 1,22 CHF), Comet (-3,36 Prozent auf 362,60 CHF), Carlo Gavazzi (-3,09 Prozent auf 157,00 CHF) und Schlatter Industries (-2,50 Prozent auf 19,50 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ams-OSRAM-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 113.240 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,828 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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