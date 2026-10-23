DAX 25.213 -0,6%ESt50 6.053 -0,6%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.781 +0,5%Euro 1,1198 -0,2%Öl 114,2 +0,9%Gold 4.013 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus

Minuszeichen in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ascom
6.10 EUR -0.15 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,251.00 EUR 9.00 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
BELIMO Holding AG
841.00 EUR 2.50 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.10 EUR -0.05 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
BioVersys
25.20 EUR -0.40 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR -0.01 EUR -12.88 %
Charts | News | Analysen
Gurit Holding AG
51.00 EUR -4.00 EUR -7.27 %
Charts | News | Analysen
Highlight Event and Entertainment AG
4.64 EUR -0.46 EUR -9.02 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
72.10 EUR 2.80 EUR 4.04 %
Charts | News | Analysen
lastminute.com N.V.
10.20 EUR 0.45 EUR 4.62 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
430.60 EUR 0.60 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Schlatter Industries AG
19.80 CHF -1.00 CHF -4.81 %
Charts | News | Analysen
UBS
41.48 EUR -0.40 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,398.03 CHF -92.76 CHF -0.45 %
News | Analysen

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 20.427,14 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,597 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,039 Prozent leichter bei 20.482,72 Punkten, nach 20.490,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 20.482,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.417,06 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19.754,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.932,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.325,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BioVersys (+ 9,44 Prozent auf 25,50 CHF), Holcim (+ 4,87 Prozent auf 66,70 CHF), BELIMO (+ 4,81 Prozent auf 774,00 CHF), Ascom (+ 4,45 Prozent auf 6,10 CHF) und GAM (+ 2,99 Prozent auf 0,06 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,44 Prozent auf 4,12 CHF), Gurit (-8,01 Prozent auf 47,10 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), lastminutecom (-5,26 Prozent auf 9,00 CHF) und Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 19,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 631.495 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 342,606 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.