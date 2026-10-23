Minuszeichen in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus

Index-Performance im Fokus

23.10.26 09:27 Uhr

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 20.427,14 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,597 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,039 Prozent leichter bei 20.482,72 Punkten, nach 20.490,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 20.482,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.417,06 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19.754,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.932,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.325,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BioVersys (+ 9,44 Prozent auf 25,50 CHF), Holcim (+ 4,87 Prozent auf 66,70 CHF), BELIMO (+ 4,81 Prozent auf 774,00 CHF), Ascom (+ 4,45 Prozent auf 6,10 CHF) und GAM (+ 2,99 Prozent auf 0,06 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,44 Prozent auf 4,12 CHF), Gurit (-8,01 Prozent auf 47,10 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), lastminutecom (-5,26 Prozent auf 9,00 CHF) und Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 19,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 631.495 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 342,606 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net