Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Index im Fokus

Mit dem SPI geht es heute abwärts.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,46 Prozent tiefer bei 20.233,35 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,529 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,050 Prozent fester bei 20.336,89 Punkten, nach 20.326,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 20.370,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.233,35 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18.926,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18.123,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der SPI mit 16.605,15 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell OC Oerlikon (+ 8,04 Prozent auf 4,57 CHF), EvoNext (+ 5,43 Prozent auf 2,33 CHF), Schweiter Technologies (+ 4,58 Prozent auf 308,00 CHF), Medacta (+ 3,37 Prozent auf 141,00 CHF) und Adecco SA (+ 3,10 Prozent auf 16,65 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Huber + Suhner (-6,62 Prozent auf 204,50 CHF), Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-5,20 Prozent auf 0,06 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-4,68 Prozent auf 67,20 CHF) und VAT (-4,29 Prozent auf 679,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die OC Oerlikon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.014.525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 299,362 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net