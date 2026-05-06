Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt
Der SPI im Performance-Check.
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Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,07 Prozent tiefer bei 18.814,12 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,349 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,059 Prozent schwächer bei 18.815,47 Punkten, nach 18.826,51 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18.804,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.905,13 Punkten lag.
SPI auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der SPI einen Wert von 17.855,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 18.638,05 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Stand von 16.522,90 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,13 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.309,93 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 38,49 Prozent auf 17,45 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 11,79 Prozent auf 0,44 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,83 Prozent auf 0,62 CHF), Komax (+ 7,32 Prozent auf 60,10 CHF) und Swatch (I) (+ 5,95 Prozent auf 202,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Valiant (-9,24 Prozent auf 163,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,15 Prozent auf 0,09 CHF), Adval Tech (-6,57 Prozent auf 37,00 CHF), GAM (-5,19 Prozent auf 0,07 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,94 Prozent auf 50,00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der ams-OSRAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.665.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,398 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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