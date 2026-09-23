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SIX-Handel im Blick

Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag

Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag

Am Mittwochmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
24.30 EUR 1.90 EUR 8.48 %
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ASMALLWORLD AG
0.62 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,206.00 EUR 13.00 EUR 1.09 %
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Carlo Gavazzi Holding AG
172.00 EUR 2.00 EUR 1.18 %
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Curatis AG
20.40 EUR 0.70 EUR 3.55 %
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EFG International AG
16.50 EUR -0.20 EUR -1.20 %
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EvoNext Holdings AG
2.16 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
12.00 EUR 0.45 EUR 3.90 %
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Peach Property Group AG
4.94 EUR 0.04 EUR 0.82 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
397.80 EUR 2.60 EUR 0.66 %
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Schlatter Industries AG
17.60 CHF -1.00 CHF -5.38 %
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SHL Telemedicine
1.06 CHF 0.00 CHF -0.47 %
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UBS
43.36 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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Indizes
SPI
19,797.08 CHF -7.36 CHF -0.04 %
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 19.800,27 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,285 Prozent stärker bei 19.860,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19.804,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19.791,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.894,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,762 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der SPI bei 20.317,78 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 19.628,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der SPI bei 16.803,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 8,83 Prozent auf 23,16 CHF), Peach Property Group (+ 6,50 Prozent auf 5,00 CHF), EFG International (+ 4,75 Prozent auf 16,32 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,80 Prozent auf 11,48 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,70 Prozent auf 0,70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-6,56 Prozent auf 0,07 CHF), Carlo Gavazzi (-5,72 Prozent auf 156,50 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF) und Perrot Duval SA (-4,35 Prozent auf 110,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.385.852 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316,247 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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