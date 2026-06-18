DAX25.033 ±0,0%Est506.317 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 +0,8%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.068 +0,3%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,62 +0,5%Gold4.149 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, LANXESS, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Ölpreise fallen wieder - Keine USA-Iran-Gespräche in der Schweiz Ölpreise fallen wieder - Keine USA-Iran-Gespräche in der Schweiz
Amazon: Ich bleibe bullisch. Befeuert jetzt das potenzielle 50 Mrd. USD Chip-Business die Aktie? Amazon: Ich bleibe bullisch. Befeuert jetzt das potenzielle 50 Mrd. USD Chip-Business die Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Freitagnachmittag Verluste

19.06.26 15:57 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Freitagnachmittag Verluste | finanzen.net

Das macht der SPI am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
74,50 CHF -3,50 CHF -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carlo Gavazzi Holding AG
143,50 CHF -6,50 CHF -4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
23,60 CHF -0,40 CHF -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
1,60 CHF 0,03 CHF 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
6,20 CHF 0,80 CHF 14,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MCH
5,50 CHF 0,42 CHF 8,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mikron AG (Mikron Technology)
16,95 CHF 0,75 CHF 4,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MindMaze Therapeutics
0,22 CHF -0,02 CHF -7,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
682,20 CHF -17,40 CHF -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrot Duval SA
48,80 CHF 3,20 CHF 7,02%
Charts|News|Analysen
PolyPeptide
39,40 CHF 2,10 CHF 5,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
325,60 CHF 1,40 CHF 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TX Group
130,60 CHF -3,60 CHF -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
40,84 CHF -0,22 CHF -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
19.455,4 PKT -7,8 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 19.447,46 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 19.459,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.463,18 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 19.400,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.531,77 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,373 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 18.867,44 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17.379,49 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Wert von 16.449,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,61 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.554,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,81 Prozent auf 6,20 CHF), MCH (+ 8,66 Prozent auf 5,52 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,02 Prozent auf 48,80 CHF), PolyPeptide (+ 5,09 Prozent auf 39,20 CHF) und Mikron (+ 4,94 Prozent auf 17,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-6,26 Prozent auf 0,22 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,49 Prozent auf 74,50 CHF), Carlo Gavazzi (-4,33 Prozent auf 143,50 CHF), TX Group (-2,83 Prozent auf 130,40 CHF) und Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6.745.733 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,012 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
18.06.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
26.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
13.05.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
26.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
13.05.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026UBS KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.05.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
10.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
06.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
04.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen