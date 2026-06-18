Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Index-Bewegung

Das macht der SPI am fünften Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 19.447,46 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 19.459,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.463,18 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 19.400,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.531,77 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,373 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 18.867,44 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17.379,49 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Wert von 16.449,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,61 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.554,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,81 Prozent auf 6,20 CHF), MCH (+ 8,66 Prozent auf 5,52 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,02 Prozent auf 48,80 CHF), PolyPeptide (+ 5,09 Prozent auf 39,20 CHF) und Mikron (+ 4,94 Prozent auf 17,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-6,26 Prozent auf 0,22 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,49 Prozent auf 74,50 CHF), Carlo Gavazzi (-4,33 Prozent auf 143,50 CHF), TX Group (-2,83 Prozent auf 130,40 CHF) und Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6.745.733 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,012 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net