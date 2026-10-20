DAX 25.086 -0,9%ESt50 6.084 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.565 -0,6%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,7 +1,0%Gold 4.121 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SPI-Kursentwicklung

Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

Der SPI bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.72 EUR -4.08 EUR -5.11 %
Charts | News | Analysen
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -9.09 %
Charts | News | Analysen
Adval Tech AG
46.20 EUR -0.40 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
ALSO AG
236.00 EUR 12.00 EUR 5.36 %
Charts | News | Analysen
Ascom
6.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,237.00 EUR 2.00 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
DKSH AG
77.00 EUR 0.50 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Feintool International AG (N) (FIH)
11.70 EUR -0.20 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Highlight Event and Entertainment AG
4.86 EUR 0.40 EUR 8.97 %
Charts | News | Analysen
MindMaze Therapeutics
0.15 EUR -0.01 EUR -5.56 %
Charts | News | Analysen
Orell Fuessli AG
145.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
420.00 EUR 5.20 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,238.53 CHF -32.70 CHF -0.16 %
News | Analysen

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 20.266,64 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,543 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,030 Prozent fester bei 20.277,26 Punkten, nach 20.271,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.277,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.266,64 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 19.514,97 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 20.033,11 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 17.369,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,10 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,52 Prozent auf 0,15 CHF), Ascom (+ 2,26 Prozent auf 5,88 CHF), DKSH (+ 2,22 Prozent auf 73,60 CHF) und Orell Fuessli (+ 2,21 Prozent auf 139,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Feintool International (-7,20 Prozent auf 10,95 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF), ALSO (-5,53 Prozent auf 205,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 71,06 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 406.056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 330,020 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News

Werbung

ABB (Asea Brown Boveri) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
09.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.