Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

SPI-Kursentwicklung

20.10.26 09:27 Uhr

Der SPI bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 20.266,64 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,543 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,030 Prozent fester bei 20.277,26 Punkten, nach 20.271,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.277,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.266,64 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 19.514,97 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 20.033,11 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 17.369,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,10 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,52 Prozent auf 0,15 CHF), Ascom (+ 2,26 Prozent auf 5,88 CHF), DKSH (+ 2,22 Prozent auf 73,60 CHF) und Orell Fuessli (+ 2,21 Prozent auf 139,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Feintool International (-7,20 Prozent auf 10,95 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF), ALSO (-5,53 Prozent auf 205,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 71,06 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 406.056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 330,020 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net