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Mirae Asset Global REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

10.06.26 06:35 Uhr

Mirae Asset Global REIT hat am 09.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 89,56 KRW. Im letzten Jahr hatte Mirae Asset Global REIT einen Gewinn von -5,000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei -349,8 Millionen KRW – das entspricht einem Abschlag von 105,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -60,000 KRW. Im Vorjahr waren 14,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mirae Asset Global REIT im vergangenen Geschäftsjahr 11,84 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mirae Asset Global REIT 23,59 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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