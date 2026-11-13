DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,06 -4,2%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 61.913 -4,0%Euro 1,1060 +0,0%Öl 95,9 +0,0%Gold 3.895 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Mirairo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mirairo Inc. Registered Shs
316.00 JPY -9.00 JPY -2.77 %
Charts | News | Analysen

Mirairo lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 180,2 Millionen JPY – eine Minderung von 10,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,0 Millionen JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,44 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 9,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mirairo 786,39 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 832,29 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Mirairo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mirairo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.