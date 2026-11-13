Mirairo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Mirairo lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 180,2 Millionen JPY – eine Minderung von 10,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,0 Millionen JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,44 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 9,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mirairo 786,39 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 832,29 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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