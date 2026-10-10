Misr Duty Free Shops gewährte Anlegern Blick in die Bücher

10.10.26 06:35 Uhr

Misr Duty Free Shops lud am 07.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,55 EGP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Misr Duty Free Shops noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 EGP in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 342,2 Millionen EGP umgesetzt, gegenüber 300,2 Millionen EGP im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,33 EGP gegenüber 2,88 EGP je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,36 Milliarden EGP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Misr Duty Free Shops einen Umsatz von 1,20 Milliarden EGP eingefahren.

Redaktion finanzen.net