CoreWeave-Aktie angeschlagen: Was die Kreditmärkte den Anlegern signalisieren

Misstrauen der Kreditgeber

22.10.26 12:12 Uhr

Aktie und Anleihen geraten gleichzeitig unter Druck, doch Analysten sehen weiter Potenzial: Wie belastbar ist die Finanzierung des KI-Cloud-Anbieters?

• Trotz wachsendem Umsatz und positiven Analystenmeinungen bleibt die Aktie eine spekulative Wette auf die Finanzierungsfähigkeit, wobei Anleger die Entwicklungen am Kreditmarkt genau beobachten sollten.

• Das Unternehmen hat eine große Schuldenlast von rund 20,7 Milliarden US-Dollar, die bis 2030 fällig wird, bei vergleichsweise geringen liquiden Mitteln, was einen erheblichen Kapitalbedarf bis 2027 bedeutet.

• Die Anleihen und Credit Default Swaps von CoreWeave signalisieren hohe Risikobewertung durch den Markt, was die Refinanzierung erschwert und die Kosten erhöht.

Anleihen und Kreditversicherungen verraten, wie Geldgeber das Risiko sehen

Kapitalbedarf für den Ausbau wirft immer mehr Fragen auf

Analysten stufen hoch, während auch Wettbewerber unter Druck stehen

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Die CoreWeave-Aktie gibt am Donnerstag vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 5,05 Prozent auf 58,70 US-Dollar nach. Auf Monatssicht hat das Papier bereits 31 Prozent an Wert verloren, der Börsenwert liegt bei rund 34 Milliarden US-Dollar. Dahinter steht laut CNBC die Frage, wie der KI-Cloud-Anbieter seinen hohen Finanzierungsbedarf deckt.

Anleihen und Kreditversicherungen schlagen Alarm

Die unbesicherten Anleihen von CoreWeave rentieren mit etwa 15 Prozent. Der Spread der fünfjährigen Credit Default Swaps, also der Kreditausfallversicherungen, lag bei knapp 10,67 Prozent und stieg im Oktober um 30 Prozent. Käufer von Ausfallschutz verlangen damit einen hohen Preis für das Risiko, dass der Konzern seine Schulden nicht bedienen kann.

Dass die Kreditseite nervös ist, passt zum Gesamtbild: Barclays schreibt in einer Einschätzung vom Dienstag, die Stimmung gegenüber Unternehmensanleihen im Techniksektor sei entschieden negativ. Für ein stark fremdfinanziertes Unternehmen wie CoreWeave ist das mehr als ein Stimmungsthema, weil jede Refinanzierung teurer werden kann. Der Aktienkurs reagiert auf diese Signale mit.

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Der Kapitalbedarf von CoreWeave

Hinter der Skepsis steht die Bilanz: CoreWeave hat Schulden von rund 20,7 Milliarden US-Dollar, die bis 2030 fällig werden, und weitere 14,9 Milliarden US-Dollar danach. Dem standen Ende Juni liquide Mittel von 5,5 Milliarden US-Dollar gegenüber. Diese Lücke muss der Konzern mit frischem Geld schließen. Baird erwartet in einer Einschätzung, dass CoreWeave 2027 rund 30 Milliarden US-Dollar an Kapital aufnehmen muss.

Wie CoreWeave Mitte August mitteilte, stieg der Umsatz im zweiten Quartal auf 2,58 Milliarden US-Dollar nach 1,21 Milliarden im Vorjahr. Der Nettozinsaufwand wuchs auf 640 Millionen, nach zuvor 267 Millionen US-Dollar. Das Geschäft wächst also, die Kosten der Finanzierung wachsen jedoch mit.

CEO Mike Intrator schrieb Mitte Oktober in einem Memo an Mitarbeiter, die Finanzierung stütze sich auf infrastrukturbesicherte Kredite, Unternehmensanleihen, Eigenkapital und Kundenvorauszahlungen. Am selben Tag sagte NVIDIA-Chef Jensen Huang in Stockholm, CoreWeave brauche keine Absicherung durch NVIDIA.

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Sektorstress und Analystenbild

CoreWeave steht mit dem Druck nicht allein. Auch die Aktie von Nebius verlor auf Monatssicht 30 Prozent, während die von IREN innerhalb der letzten 30 Tage 40 Prozent abgab. Firmus sagte sogar seinen Börsengang unter Verweis auf Marktschwankungen ab.

Analysten bleiben mehrheitlich positiv. Goldman Sachs hob CoreWeave in einer Studie von Gabriela Borges vom Dienstag von Neutral auf Buy, das Kursziel liegt bei 106 US-Dollar. Exane BNP Paribas senkte am Montag unter Daniel Wang das Kursziel bei Buy von 169 auf 117 US-Dollar. Im Konsens stehen aktuell 21 von 29 Analysten bei Buy, das mittlere Kursziel von 135,08 US-Dollar ist mehr als doppelt so hoch wie der derzeitige Kurs.

Worauf CoreWeave-Anleger nun schauen

Für Anleger ist die CoreWeave-Aktie derzeit vor allem eine Wette auf die Finanzierungsfähigkeit des Unternehmens, weniger auf sein Wachstum. Dass das Geschäft läuft, ist unstrittig: Der Umsatz hat sich im zweiten Quartal mehr als verdoppelt. Doch der Kreditmarkt sendet ein deutliches Warnsignal. Anleiherenditen von rund 15 Prozent und CDS-Spreads von gut 10 Prozent sind Niveaus, wie sie eher bei hochspekulativen Schuldnern zu finden sind. Wer Anleihegläubigern eine solche Risikoprämie zahlen muss, für den wird jede weitere Finanzierungsrunde teurer. Für Aktionäre ist das besonders relevant, weil sie in der Kapitalstruktur hinten anstehen. Steigende Zinslasten schmälern die Gewinne, und eine Aufnahme frischen Eigenkapitals würde ihre Anteile verwässern.

Daraus ergibt sich für die Positionierung eine klare Abwägung. Wer an die langfristige Nachfrage nach KI-Rechenkapazität glaubt und hohe Schwankungen aushält, findet nach dem Kursrutsch von über 30 Prozent ein deutlich niedrigeres Einstiegsniveau vor. Diese Anleger sollten die Aktie jedoch nur als spekulative Beimischung behandeln und schrittweise statt auf einen Schlag einsteigen. Vorsichtigere Anleger orientieren sich besser am Kreditmarkt: Solange die Spreads steigen, signalisieren die Gläubiger mehr Sorge, als die Analysten-Kursziele vermuten lassen. Ein Einstieg drängt sich erst auf, wenn sich die Anleihen stabilisieren. Den nächsten Anhaltspunkt liefern die Zahlen zum dritten Quartal im November. Dann wird sich zeigen, wie hoch der Mittelabfluss ausfällt, ob das Management einen überzeugenden Finanzierungsplan für die kommenden Ausbaustufen vorlegt und ob die Kundenvorauszahlungen als Finanzierungsquelle an Gewicht gewinnen.

Thomas Zoller, Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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