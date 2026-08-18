DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,31 +3,7%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.372 -0,5%Euro 1,1573 -0,0%Öl 91,5 +0,7%Gold 4.393 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Mit der S-Bahn zum BER? Derzeit nicht zu empfehlen

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor Ende der Sommerferien ist die Anreise zum Flughafen Berlin-Brandenburg wegen Bauarbeiten bei der S-Bahn beeinträchtigt. Seit dem frühen Morgen gibt es keinen S-Bahnverkehr mehr zwischen Schöneweide, Baumschulenweg und Treptower Park. Wie die S-Bahn vorab online mitteilte, dauert die Sperrung bis in die frühen Morgenstunden des 31. August an. Reisenden wird empfohlen, von oder zum BER den Regionalverkehr zu nutzen, etwa den Flughafenexpress FEX.

Werbung

Von den Bauarbeiten sind zahlreiche S-Bahnlinien betroffen, darunter auch die weiter nördlich verkehrende S75. Für den Abschnitt zwischen Schöneweide, Baumschulenweg und Treptower Park/Neukölln wurden zwei Ersatzbuslinien eingesetzt.

Die Sperrungen sind nötig, weil weiter am neuen elektronischen Stellwerk in Schöneweide gearbeitet wird. Das neue Stellwerk soll der S-Bahn zufolge mehrere ältere Schaltstellen entlang der Strecke ersetzen, die aktuell noch vor Ort bedient werden müssen. Der Abschnitt ist der letzte im Netz der S-Bahn, der noch nicht direkt an die Betriebszentrale in Halensee angeschlossen ist. "Die Fernsteuerung von dort hat den Vorteil, dass der Verkehr nicht mehr eingestellt werden muss, falls sämtliches ortskundiges Personal ausfällt", heißt es von der S-Bahn./nif/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.