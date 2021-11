US-Regierung erlaubt Milliardenfusion von S&P und IHS unter Auflagen - Aktien vorbörslich leichter

GO

Heute im Fokus

DAX mit kleinem Plus -- Lufthansa: Brauchen kein zweites Mal Staatshilfe -- Nordex mit Quartalsverlust -- Airbus erhält Großauftrag -- ENCAVIS, BioNTech, Pfizer, secunet im Fokus

Deutsche-Bank-Chef: Beim Konzernumbau auf Kurs. Heineken will südafrikanischen Spirituosenhersteller übernehmen. Ahold Delhaize will eigene Aktien zurückkaufen. Philips arbeitet nach Rückruf von Beatmungsgeräten mit FDA zusammen. Wirecard-Insolvenzverwalter prüft angeblich Klage gegen EY. SAF-HOLLAND mit Umsatz- und Gewinnsprung. BBVA will Garanti-Bank komplett übernehmen.