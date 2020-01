Mit ETFs das Zinstief umgehen

Wenn es um das Thema Zinstief geht, stehen bei den alternativen Anlagemöglichkeiten häufig Aktienanleihen und Bonuszertifikate im Fokus. Aber wie an dieser Stelle schon oft beschrieben, auch ETFs erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Wir wollen uns heute den Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (WKN LYX0BB) und den Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (WKN LYX0A3) von einem der drei wichtigsten ETF-Anbieter Europas Lyxor mal genauer ansehen.

Vor über 15 Jahren wurden in Deutschland ETFs eingeführt. Pionier in Europa war die Deutsche Börse, welche als erste europäische Börse den Handel aufnahm. Heute können über 1.000 unterschiedliche ETFs von 19 verschiedenen Anbietern erworben werden. Dabei sind ETFs das am schnellsten wachsende Anlagesegment. Das Wachstum erklärt sich durch die immer größere Beliebtheit der Anlageform. Niedrige Kosten, hohe Liquidität und entfallenes Emittentenrisiko zählen zu den Vorteilen, die immer mehr Anleger erkennen. Jedoch locken die guten Aussichten immer neue Unternehmen auf den Markt. Mittlerweile gibt es weltweit über 5.400 investierbare ETFs. Eine Möglichkeit als Anbieter auf die Wettbewerbsintensivierung zu reagieren, ist der Ausbau der Produktpalette.

Privatanleger können sich über die zunehmende Produktvielfalt erfreuen. Es ermöglicht einerseits das eigene Portfolio zu diversifizieren und eröffnet andererseits den Zugang zu professionellen Anlagestrategien, die bis dahin institutionellen Investoren vorbehalten waren. ETFs nur als passive Strategie abzustempeln würde den vielseitigen Instrumenten nicht gerecht werden. Mit ihnen lassen sich die unterschiedlichsten Anlageziele verfolgen. Das Spektrum der Geldanlage lässt sich erweitern und je nach Erwartung und Risikoeinstellung können Anleger ihre Investitionen vornehmen. Werfen wir einen Blick auf zwei Beispiele:

Der LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF mit der WKN LYX0BB ist ein börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividends 30 Net Return so genau wie möglich abzubilden. Er misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Die Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Als Referenzindex für den LYXOR STOXX EUROPE 600 ETF mit der WKN LYX0A3 dient der Stoxx Europe 600, der die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa beinhaltet.

