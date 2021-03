Mit Gleitschirm zur EZB - Greenpeace-Aktion für grüne Geldpolitik

Frankfurt (Reuters) - Greenpeace-Aktivisten sind am Mittwoch in einer Protestaktion mit einem Gleitschirm auf dem Eingangsgebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt gelandet.

Sie enthüllten dort ein Transparent mit der Aufschrift "Stop Funding Climate Killers" (Stoppt die Finanzierung von Klimakillern). Eine EZB-Sprecherin erklärte, die Polizei sei eingeschaltet worden. Sie ergänzte, dass die Notenbank zur Zeit ihre geldpolitische Strategie überprüfe. Dabei analysiere sie auch eingehend, wie sie in allen ihren Aufgabengebieten auf die Klimakrise reagieren könne. Nach früheren Angaben will die EZB über Ergebnisse des Strategiechecks im September berichten.

Greenpeace hat eine Studie zu den Regeln der EZB für Kreditsicherheiten der Banken veröffentlicht. Die gemeinsame Untersuchung der Umweltschutz-Organisation, der Denkfabrik New Economic Foundation (NEF), der SOAS University of London, der University of the West of England und der University of Greenwich fand unter anderem heraus, dass die Notenbank mit ihrem Regelwerk Klimasünder unter den Unternehmen begünstige. Die Regeln müssten daher überarbeitet werden. Die EZB wird seit längerem mit der Kritik konfrontiert, sie bevorzuge bei ihre Anleihekäufen klimaschädliche Unernehmen und achte bei ihren Kreditgeschäften nicht auf Klimarisiken.