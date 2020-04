Sammelklage gegen Zoom wegen Sicherheitslücken - Zoom-Aktie dennoch freundlich

Am Dienstag reichte ein Aktionär im US-Bundesstaat Kalifornien eine Sammelklage ein.

Darin wird Zoom vorgeworfen, die Qualität des Datenschutzes zu hoch angegeben sowie nicht öffentlich gemacht zu haben, dass der Dienst nicht durchgehend verschlüsselt ist. Zoom war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Die zunehmenden Sicherheitsbedenken sowie Berichte über das sogenannte Zoombombing, bei denen sich Unberechtigte in Sitzungen einwählen, setzen das Unternehmen unter Druck. Seit einem Allzeithoch Ende März hat die Aktie fast ein Drittel an Wert verloren. Zoom-Chef Eric Yuan versprach vergangene Woche, sich der Probleme anzunehmen. Der Trend zum Home-Office in der Coronavirus-Pandemie hat Zoom Millionen neue Nutzer beschert.

Zoom ruft Ex-Sicherheitschef von Facebook zur Hilfe

Der Videokonferenz-Dienst Zoom holt sich nach Kritik an seinen Sicherheitsvorkehrungen Unterstützung aus der Branche. Unter anderem verpflichtete die Firma den ehemaligen IT-Sicherheitschef von Facebook, Alex Stamos, als Berater. Außerdem wurde ein beratendes Gremium mit Experten unter anderem von Netflix, Uber und der Spielefirma Electronic Arts gegründet, wie Zoom-Chef Eric Yuan am Mittwoch bekanntgab.

Stamos genießt viel Respekt in der Branche. Bei Facebook entdeckte sein Team frühzeitig die von Russland aus betriebenen Propaganda-Kampagnen im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Später wurde bekannt, dass er das Top-Management des Online-Netzwerks dazu drängte, die Erkenntnisse schneller öffentlich zu machen. Aktuell forscht Stamos zu Desinformation im Netz an der Stanford-Universität.

Auswärtiges Amt beschränkt Nutzung des Videodienstes Zoom

Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes sollen die App des in der Corona-Krise beliebten US-Videoanbieters Zoom nicht auf Dienstgeräten installieren.

Es gebe eine entsprechende interne Anweisung, hieß es in Regierungskreisen am Mittwoch. Hindergrund seien Sicherheitsbedenken. Das "Handelsblatt" hatte zuvor darüber berichtet. Krisenbedingt könnten allerdings Ausnahmen gemacht werden, hieß es in den Kreisen weiter. Nicht betroffen sei zudem die Nutzung des Videodienstes über Festnetzleitungen. Allerdings wird darauf verwiesen, dass keine vertraulichen Gespräche über die Zoom-Plattform geführt werden sollten, weil solche Videoschalten nicht durchgängig verschlüsselt seien.

Am Mittwoch notierte die Zoom-Aktie im US-Handel an der Nasdaq nichtsdestotrotz zum Sitzungsende 3,57 Prozent im Plus bei 117,81 US-Dollar.

Bangalore (Reuters) / SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com