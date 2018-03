Mit ReifenDirekt.de die richtigen Sommerreifen finden

Ostern steht vor der Tür, für Autofahrer wird es allmählich Zeit für den Wechsel auf Sommerreifen. Vor dem Umrüsten sollten diese jedoch unbedingt auf ihre Qualität hin geprüft werden – ansonsten steigt das Risiko für schwere Unfälle: Haben die Reifen Risse oder Beulen? Reicht die Profiltiefe noch aus? Bei Anzeichen von Schäden, Unregelmäßigkeiten und natürlich bei zu geringer Profiltiefe von weniger als den empfohlenen drei Millimetern gilt: Neue Sommerpneus müssen her. Wer beim Kauf die Wahl hat, hat aber auch oft die Qual. ReifenDirekt.de erklärt, worauf man achten sollte und welche Informationen benötigt werden, um die passenden Reifen zu finden.

Reifengröße

Für jedes Fahrzeug sind nur ganz bestimmte Reifendimensionen zugelassen. Diese müssen vor dem Reifenkauf also unbedingt bekannt sein, denn die falsche Bereifung erhöht die Unfallgefahr. Aufschluss über die korrekte Größe geben sowohl der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung als auch die Beschriftung der bereits am Fahrzeug montierten Reifen.

Geschwindigkeitsindex

Der Geschwindigkeitsindex gibt die zulässige Maximalgeschwindigkeit eines Reifens an – nur bis zu diesem Wert garantiert der Hersteller einen einwandfreien Dauerbetrieb. Der Geschwindigkeitsindex muss zur Höchstgeschwindigkeit des Autos passen und kann im Fahrzeugschein oder in der Zulassungsbescheinigung oder an der Reifenflanke abgelesen werden. Bei Sommerreifen darf der angegebene Wert überschritten, anders als bei Winterreifen jedoch niemals unterschritten werden.

Fahrverhalten

Auch der individuelle Fahrstil sowie der hauptsächliche Einsatz der Reifen sind ein wichtiger Faktor beim Kauf. Wer gerne sportlich unterwegs ist oder häufig längere Strecken fährt, benötigt mitunter andere Reifen als Fahrer, die vor allem auf Wirtschaftlichkeit und Komfort achten oder meist nur kurze Wege zurücklegen.

"Die Reifen sind die einzige Verbindung des Fahrzeugs zur Straße und damit ausschlaggebend für Sicherheit, Spritverbrauch und Komfort. Darum ist es unbedingt ratsam, rechtzeitig an Überprüfung und Wechsel zu denken – und beim Neukauf nicht nur auf den Preis zu achten", sagt Thierry Delesalle von ReifenDirekt.de. Das große Sortiment des Onlineshops bietet eine umfassende Auswahl an Sommer- und Ganzjahresreifen für jedes Fahrzeug und jeden Bedarf. Mit der zentral angelegten, übersichtlichen Eingabemaske kann die Suche nach den richtigen Reifen sowohl über Typ, Modell und Größe als auch über die Angabe des eigenen Fahrzeugs erfolgen. Die Produktbeschreibungen enthalten zudem alle relevanten Informationen und Erklärungen über Eigenschaften und Leistung der Reifen. Als zusätzliche Entscheidungshilfe werden außerdem offizielle Reifentest-Ergebnisse sowie Kundenbewertungen von der Online-Plattform Reifentest.com angezeigt – so finden Kunden schnell und einfach die passenden Produkte. Wer nach dem Kauf nicht selbst den Reifenwechsel vornehmen möchte, kann die neuen Reifen auch kostenlos zu einem der mehr als 9.500 Montagepartner liefern lassen, wo sich der Fachmann um die Umrüstung kümmert.

Alle Infos rund um den Wechsel auf Sommerreifen hat ReifenDirekt.de auch anschaulich in einem kurzen Video zusammengestellt, zu sehen unter: www.reifendirekt.de/sommer-reifenwechsel.html.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

