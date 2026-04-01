DAX24.054 -0,3%Est505.853 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,6%Nas24.750 -0,4%Bitcoin66.043 -1,8%Euro1,1735 +0,2%Öl108,7 +2,7%Gold4.677 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt-- Wall Street in Rot -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mit Trump am Boden: Magier beschreibt dramatische Szene

27.04.26 15:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Magier Oz Pearlman wollte US-Präsident Donald Trump gerade mit einem Mentalistentrick beeindrucken, als plötzlich die Schüsse fielen. Der Entertainer stand in dem entscheidenden Moment am Samstagabend beim Korrespondentendinner in Washington zwischen dem sitzenden Trump und dessen Frau Melania - und wurde im darauffolgenden Chaos der Evakuierung durch Sicherheitskräfte mit zu Boden gedrückt.

"Der Zeitpunkt war einfach völlig verrückt, weil ich gerade mitten in einem Auftritt für die First Lady, den Präsidenten und die Pressesprecherin war", sagte Pearlman der BBC. Er habe versucht, den Namen des ungeborenen Babys von Trumps Sprecherin Karoline Leavitt zu erraten. Als er seine Namensidee auf einem Stück Papier zeigen wollte, habe er die Schüsse gehört.

"Ich ging sehr schnell zu Boden. Und dann brachte der Secret Service Präsident Trump zu Boden - ich würde sagen sehr effektiv, aber ziemlich gewaltsam", sagte Pearlman. Er und der Präsident hätten etwa einen halben Meter voneinander entfernt gelegen. "Ich drehe mich nach links und schaue ihm direkt in die Augen." Er habe die Sekunden gezählt und gedacht: "Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht." Trump sei dann aus dem Raum gebracht worden.

Gäste wurden am Samstagabend nicht verletzt, wohl aber ein Secret-Service-Agent. Der Täter, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, war bei dem Gala-Dinner schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten gestürmt, ehe er von Beamten gestoppt wurde./mj/DP/he