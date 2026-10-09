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Mit Unsicherheiten behaftet

Rheinmetall-Aktie sinkt: Berenberg stuft auf ‘Hold’ herab und senkt Kursziel

Rheinmetall-Aktie sinkt: Berenberg stuft auf ‘Hold’ herab und senkt Kursziel

Berenberg hat Rheinmetall abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
927.40 EUR -12.20 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1.600 auf 1.020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben.

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Im Tradegate-Handel verliert die Rheinmetall-Aktie am Freitag zeitweise 1,26 Prozent auf 925,60 Euro.

/rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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