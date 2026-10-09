Rheinmetall-Aktie sinkt: Berenberg stuft auf ‘Hold’ herab und senkt Kursziel

Mit Unsicherheiten behaftet

09.10.26 08:58 Uhr

Berenberg hat Rheinmetall abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Die Privatbank hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1.600 auf 1.020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben.

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Im Tradegate-Handel verliert die Rheinmetall-Aktie am Freitag zeitweise 1,26 Prozent auf 925,60 Euro.

/rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)