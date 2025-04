Mit Winnie Puuh ging alles los: Super RTL feiert 30. Geburtstag

Werte in diesem Artikel

KÖLN (dpa-AFX) - Der Fernsehsender Super RTL wird 30 Jahre alt. "In drei Jahrzehnten ist aus einem ambitionierten Fernsehprojekt die unangefochtene Nummer eins im deutschen Kinderunterhaltungsmarkt geworden, seit 2001 unter der Marke Toggo", teilte der Sender zum Jubiläum mit.

Wer­bung Wer­bung

Die erste Sendung, die Super RTL am 28. April 1995 um 18.00 Uhr zeigte, war die erste Episode von "Neue Abenteuer mit Winnie Puuh". Die Macher des Joint Ventures zwischen der luxemburgischen RTL Group (RTL) und der amerikanischen Walt Disney Company verstanden den Sender von Beginn an als familienfreundlich. "Ziel war es, ein Programmangebot zu schaffen, das sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen anspricht - mit internationalen Serien, Spielfilmen und unterhaltsamen Showformaten", so die Mitteilung.

Das lief zuerst auf einen wilden Mix hinaus: In der Anfangszeit liefen nicht nur Zeichentrickklassiker, sondern auch bayerische Schwänke aus "Peter Steiners Theaterstadl", der TV-Tanztee "Schlagerclub mit Frank" oder alte Folgen der Comedy-Spielshow "Alles Nichts Oder?!".

Neue Formate zum Jubiläum

Super RTL startet zum Jubiläum drei neue Formate und baut damit sein multimediales Angebot aus. In der mehrteiligen Reality-Doku "Ninja Warrior Kids Academy" stellen sich zwölf sportbegeisterte Kids zwischen 12 und 15 Jahren einem intensiven Trainingscamp - gecoacht von echten "Ninja Warrior"-Stars. Nur vier von ihnen schaffen es am Ende auf die große Bühne von "Ninja Warrior Germany".

Wer­bung Wer­bung

Für Gaming-Fans geht im Juni der "Toggo GG Podcast" an den Start. Er widmet sich der Gaming-Welt aus der Perspektive von Kindern und Eltern.

"Und mit der "Toggo Liga" zieht der Fußball rund um die Bundesliga in die digitale Erlebniswelt ein", teilte Super RTL mit. "Talkrunden, Sketche und tägliche Clips greifen die Leidenschaft junger Fans auf und bringen die Fußballkultur direkt in die Toggo App, auf YouTube und RTL+."/bok/DP/zb