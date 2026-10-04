MITACHI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

04.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITACHI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,65 JPY erwirtschaftet worden.

MITACHI hat am 02.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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