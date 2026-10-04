MITACHI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
MITACHI hat am 02.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,65 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITACHI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MITACHI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MITACHI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen