Mitani Sangyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Mitani Sangyo äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,65 JPY gegenüber 20,14 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,97 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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