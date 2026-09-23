DAX 25.459 -0,5%ESt50 6.306 -0,3%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,38 -2,1%Nas 27.103 -0,5%Bitcoin 75.126 -0,1%Euro 1,1411 -0,4%Öl 101,4 +2,1%Gold 4.287 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Mitarbeiter äußern Bedenken

Mensch statt KI am Telefon: Metas 'Muse'-Experiment sorgt für Wirbel - was Aktienanleger wissen müssen

Mensch statt KI am Telefon: Metas 'Muse'-Experiment sorgt für Wirbel - was Aktienanleger wissen müssen

Mehr als 2,5 Millionen Downloads verzeichnete der KI-Agent Muse seit seinem Start, doch intern sorgt ein Testlauf mit menschlichen Anrufern für Diskussionen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
660.00 EUR 15.40 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Mitarbeiter kritisieren fehlende Offenlegung beim Anruftest
  • Meta rollt die Testfunktion vorerst wieder zurück
  • Analysten heben ihre Kursziele für die Meta-Aktie weiter an
Werbung

Meta steht laut einem Reuters-Exklusivbericht vor einem Datenschutz-Dilemma bei seinem neuen KI-Agenten Muse: Menschliche Auftragnehmer übernehmen testweise einen Teil der Telefonanrufe, die der Assistent eigentlich autonom erledigen soll. Meta rollte die Funktion nach interner Kritik vorerst zurück. Die Aktie reagierte darauf mit kleinen Gewinnen. Im NASDAQ-Handel gewinnt die Meta-Aktie 2,12 Prozent auf 752,46 US-Dollar.

Menschliche Anrufer hinter Muse

Reuters berichtete am Dienstag unter Berufung auf interne Firmenposts, dass Meta, der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern, einen "menschlichen Concierge" für Muse getestet habe. Auftragnehmer übernehmen dabei einen Teil der Anrufe, die der Agent im Auftrag der Nutzer führt, etwa um Termine zu buchen oder Verfügbarkeiten zu prüfen. Meta hatte die Telefonfunktion erst kurz zuvor öffentlich gestartet und Mitarbeiter über den parallel laufenden Concierge-Test informiert; bereits im August 2026 ließ der Konzern eigene Mitarbeiter die Funktion testen, bevor sie schrittweise an Muse-Nutzer ausgerollt wurde. Für den Test aktivierte Meta die Funktion für die Hälfte der Belegschaft, mit Opt-out-Möglichkeit für alle, die nicht teilnehmen wollten.

Muse führt seit seinem Debüt am 8. September die US-Downloadcharts an; kamen seither mehr als 2,5 Millionen Downloads zusammen. Der Agent soll eigenständig Aufgaben wie Terminbuchungen, Einkäufe oder E-Mails erledigen, abgesichert durch die virtuelle Maschine Muse Secure VM.

Werbung

Sicherheitsversprechen unter Druck

Mehrere Mitarbeiter äußerten laut dem Bericht jedoch Datenschutzbedenken, weil sensible Informationen unbeabsichtigt an Callcenter-Auftragnehmer weitergegeben werden könnten; ein Mitarbeiter warnte intern: "Es ist mir ein Rätsel, warum wir glauben, dass diese Funktion das Risiko wert ist. Wir sind nur einen Fehler davon entfernt, dass unnötige Informationen an menschliche Anrufer weitergegeben werden." Ein weiterer Mitarbeiter berichtete von einem Transkript, in dem ein menschlicher Anrufer während eines Gesprächs mit einem Internet- und Kabelanbieter eine rassistische Bemerkung gemacht habe. Eine Vizepräsidentin aus Metas Superintelligence-Labs-Einheit räumte ein, der Test ohne angemessene Offenlegung sei "ein Fehler" gewesen, und erklärte, das Feature sei vorerst zurückgerollt worden; menschliche Anrufe könnten die Erfolgsquote laut ihr auf 95 bis 98 Prozent steigern, deutlich über der Quote rein KI-gestützter Anrufe.

Ein Meta-Sprecher bezeichnete die Mitarbeiterreaktion als überwiegend positiv und betonte, man arbeite mit Händlern zusammen und werde die Funktion erst mit entsprechenden Offenlegungen ausrollen. Der Vorgang erinnert an das Facebook-Experiment "M" aus dem Jahr 2015, bei dem Medienberichten zufolge rund 70 Prozent der Aufgaben tatsächlich von Menschen erledigt wurden.

Was das für Anleger der Meta-Aktie bedeutet

Für Anleger überwiegt derzeit klar die Wachstumsstory rund um Muse. Die Wall Street hat ihre Erwartungen in den vergangenen Tagen deutlich nach oben geschraubt. Zuletzt erhöhte Jefferies sein Kursziel für das Papier.
Wells Fargo hob das Kursziel für die Meta-Aktie von 640 auf 796 US-Dollar an und bestätigte das Votum "Overweight". Analyst Ken Gawrelski verwies dabei auf die rasante Verbreitung des KI-Agenten, der laut SensorTower-Daten am 19. September mit 264.000 US-Downloads einen Tagesrekord aufstellte.

Werbung

Die Euphorie spiegelt sich zudem bereits im Kurs wider: Am Montag sprang die Meta-Aktie um mehr als 11 Prozent auf 741,25 US-Dollar und verbuchte damit den größten Tagesgewinn seit April 2025. Zudem rechnet Wells Fargo im dritten Quartal laut investing.com mit einer Belastung von rund 10 Milliarden US-Dollar durch einen Rechtsvergleich und kappte deshalb die Schätzung für das operative Ergebnis 2026 um 12 Prozent.

Der Concierge-Test berührt zudem einen empfindlichen Punkt: Das Geschäftsmodell von Muse beruht darauf, dass Nutzer dem Agenten sensible Daten und Aufgaben anvertrauen. Sollte der Eindruck entstehen, dass Meta dabei nicht transparent agiert, könnten Vertrauensverlust und regulatorischer Gegenwind den Erfolg der App bremsen. Dass der Konzern die Funktion rasch zurückgenommen hat und Offenlegungen vor einem breiten Rollout zusagt, begrenzt das Risiko vorerst. Anleger dürften nun genau verfolgen, welche weiteren Details Meta zu Muse und zur Monetarisierung liefert.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

Werbung

Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.