Mitesco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Mitesco hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitesco -0,270 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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