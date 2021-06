Mitglied deutscher Vorausdelegation bei G7 in Quarantäne

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ein Mitglied der deutschen Vorausdelegation für den Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7) in Cornwall ist wegen Corona-Fällen im Hotel in Quarantäne. "Nach Bekanntwerden von Coronainfektionen in einem Hotel in St. Ives hat sich ein Mitglied der deutschen Vorausdelegation vorsorglich in Quarantäne begeben", teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. "Dies hat keine Auswirkungen auf die Reise der Bundeskanzlerin und ihrer Delegation zum G7-Gipfel in Carbis Bay", hob er hervor. Merkel reist am Freitag zu dem Gipfel.

