Mitgliederbeauftragter Otte: CDU-Mitglieder wollen bald Entscheidung

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Mitglieder bevorzugen nach den Worten des Mitgliederbeauftragten der Partei, Henning Otte, überwiegend eine baldige Entscheidung über den neuen Parteivorsitzenden. "Was verhindert werden muss, ist eine parteipolitische Hängepartie", sagte Otte der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen müssen Alternativen geprüft werden, ob zum Beispiel eine Briefwahl rechtlich überhaupt möglich wäre." Eine solche Variante hatte der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, ins Gespräch gebracht.

Eine Überlegung könne auch sein, den Vorstand zeitgleich dezentral in den Landesverbänden zu wählen, indem die Kandidatenvorstellungen digital übertragen werden und vor Ort per geheimer schriftlicher Wahl entschieden werde, argumentierte Otte weiter. Der CDU-Vorstand müsse an diesem Montag eine wichtige Führungsentscheidung treffen./rm/bk/DP/zb