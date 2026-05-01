DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,51 +1,4%Nas25.305 +1,0%Bitcoin69.432 +1,7%Euro1,1701 +0,1%Öl110,4 -3,2%Gold4.561 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz
Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mitgründerin von Modekette Gap gestorben

05.05.26 17:43 Uhr

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Doris Fisher, Mitgründerin der Modekette Gap, ist tot. Fisher sei im Alter von 94 Jahren in San Francisco gestorben, teilte das Unternehmen mit. "Sie hinterlässt ein Vermächtnis, das verändert hat, wie die Welt einkauft, und der Fusion von wirtschaftlichem Erfolg und philanthropischem Zweck neue Bedeutung gegeben hat", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die 1931 in San Francisco geborene Fisher hatte 1969 gemeinsam mit ihrem 2009 gestorbenen Ehemann Don in ihrer Heimatstadt "The Gap" eröffnet, einen Laden für Jeans und Schallplatten. Über die Jahrzehnte wurde daraus ein milliardenschweres weltweites Mode-Imperium. Die Philosophie: Das Shoppen sollte einfach und entspannt sein, die Kleidung locker.

Mit ihrem Mann hatte Fisher drei Söhne. Das Paar sammelte Kunst und setzte sich für die Verbesserung der Schulbildung in den USA ein./cah/DP/jha