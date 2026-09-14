DAX 25.329 -0,9%ESt50 6.234 -1,4%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,28 +1,2%Nas 26.060 -1,0%Bitcoin 67.952 +2,6%Euro 1,1540 -0,5%Öl 108,6 +3,9%Gold 4.275 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Mitreden bei Design neuer Euro-Banknoten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leonardo S.p.a.
49.40 EUR -0.52 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leonardo Da Vinci oder Weißstorch, Beethoven oder Basstölpel? Die Abstimmung über das Design der neuen Euro-Banknoten geht auf die Zielgerade. Noch bis einschließlich nächste Woche Montag (21.9.) können sich Europäerinnen und Europäer an einer Online-Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) beteiligen.

Werbung

Mehr als neun Millionen Menschen haben dies bereits getan, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Das Votum findet bei der endgültigen Entscheidung des EZB-Rates Berücksichtigung, die Ende 2026 fallen soll. Bis die neugestalteten Banknoten in Umlauf gebracht werden, wird es noch eine Weile dauern.

Berühmte Persönlichkeiten oder Flüsse und Vögel

In einer Vorauswahl für die Motive hatte die EZB zwei Themen festgelegt. Für jedes liegen jeweils fünf Vorschläge zur Umsetzung vor:

* "Europäische Kultur": Auf der Vorderseite der Scheine sind berühmte Europäer wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci verewigt. Die Rückseiten zeigen etwa Darstellungen von Straßenkünstlern oder einem Sängerfest.

Werbung

* "Flüsse und Vögel": Fokus ist in diesem Fall die

"Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas". Unter anderem Eisvogel und Weißstorch kommen zu Ehren. Auf der Rückseite der Scheine werden europäische Institutionen abgebildet, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EZB.

Fälschung der Scheine soll noch schwerer werden

Die neuen Euro-Scheine sollen zudem zusätzliche Sicherheitsmerkmale enthalten, um Kriminellen das Herstellen von Falschgeld weiter zu erschweren. Zudem wollen die Euro-Währungshüter die Umweltfolgen der Produktion verringern: Die Scheine sollen länger halten. Ein weiterer Aspekt: Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die Banknoten besser erkennbar sein.

Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Januar 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation der Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen komplett. Der Euro ist gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union./ben/DP/jha

Aktuelle Leonardo Aktie News

Werbung

Leonardo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Leonardo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.02.13 Finmeccanica kaufen Cheuvreux SA
12.11.12 Finmeccanica sell Société Générale Group S.A. (SG)
09.11.12 Finmeccanica equal-weight Morgan Stanley
02.11.12 Finmeccanica sell Société Générale Group S.A. (SG)
30.10.12 Finmeccanica underperform Exane-BNP Paribas SA

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.