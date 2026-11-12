MITSUBISHI GAS CHEMICAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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MITSUBISHI GAS CHEMICAL hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITSUBISHI GAS CHEMICAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Milliarden USD im Vergleich zu 1,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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