Mitsubishi Materials stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

13.11.26 06:35 Uhr

Mitsubishi Materials hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,08 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,70 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net