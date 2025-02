Mitsui beteiligt sich mit 5,3 Mrd USD an Eisenerzprojekt von Rio Tinto

Von Kosaku Narioka

DOW JONES--Das japanische Handelshaus Mitsui & Co hat angekündigt, für 5,34 Milliarden US-Dollar eine 40-prozentige Beteiligung am Eisenerzprojekt Rhodes Ridge in Australien zu erwerben. Das Rhodes-Ridge-Projekt wird von Rio Tinto entwickelt und betrieben. Rio Tinto selbst hält einen Anteil von 50 Prozent an dem Projekt. Im Rahmen der Vereinbarung will Mitsui 25 Prozent von der VOC Group und weitere 15 Prozent von AMB Holdings übernehmen - beides Joint-Venture-Partner von Rio Tinto in Australien. AMB wird einen Anteil von 10 Prozent behalten. Laut Mitsui ist Rhodes Ridge eines der größten unerschlossenen Eisenerzvorkommen der Welt. Es ist in Westaustralien gelegen, wo Mitsui seit den 1960er Jahren im Eisenerzgeschäft tätig ist. Die Förderung soll bis zum Jahr 2030 anlaufen.

February 19, 2025 05:54 ET (10:54 GMT)