MITSUI-SOKO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

MITSUI-SOKO hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte MITSUI-SOKO einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent auf 532,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 497,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net