Mitte der BASF-Prognosespanne sieht Gewinn 2026 auf Vorjahresniveau

27.02.26 07:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48,24 EUR -1,65 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--BASF gibt für den operativen Gewinn in diesem Jahr keine eindeutige Richtung vor. Der Chemieriese kündigte bei Veröffentlichung der vollständigen Bilanz für 2025 einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 6,2 und 7,0 Milliarden Euro an. Das entspricht in der Mitte der Spanne dem Vorjahresergebnis. Möglich ist also eine Steigerung oder ein Rückgang im Vergleich zu 2025. Analysten hatten in einem von BASF zusammengestellten Konsens zuletzt mit 6,7 Milliarden Euro kalkuliert.

Die Aktionäre sollen für 2025 wie im Vorjahr nur die Mindestausschüttung von 2,25 Euro je Aktie erhalten.

Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte der Chemieriese bereits vor fünf Wochen veröffentlicht, weil die Zahlen von den Markterwartungen abwichen. Demnach ist der vergleichbare Umsatz, also ohne das teilweise verkaufte Coatings-Geschäft, 2025 um 2,8 Prozent auf 59,7 Milliarden Euro gesunken, während das bereinigte EBITDA um 8,3 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro fiel und damit hinter den Markterwartungen zurückblieb.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 01:08 ET (06:08 GMT)

