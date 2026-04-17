Mitteilung der UniCredit

Die an der Übernahme der Commerzbank interessierte italienische UniCredit ist der Ansicht, dass das Frankfurter Kreditinstitut "auf zukünftige Herausforderungen unzureichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert".

Nötig sei stattdessen eine Repositionierung, um für die Zukunft gerüstet zu sein, heißt es in einer Mitteilung der UniCredit. Deren CEO Andrea Orcel will am Morgen in einer Telefonkonferenz seine Vorstellungen vorstellen, wie die Commerzbank besser Wert generieren könnte. Die Commerzbank müsse das Wachstum beschleunigen und sich auf Investitionen und Transformation konzentrieren, heißt es in der Mitteilung.

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UniCredit hatte im März mit einem Übernahmeangebot den Druck auf die Frankfurter erhöht, eine mögliche Fusion ins Auge zu fassen. Die Commerzbank-Führung hat dies zuletzt noch einmal abgelehnt und angekündigt, am 8. Mai neue Finanzziele vorzustellen. Nach Meinung des Commerzbank-Managements könnten die Potenziale auch in der Eigenständigkeit realisiert werden.

In der aktuellen UniCredit-Mitteilung heißt es, man sehe für die Commerzbank erhebliches Potenzial zu Entwicklung und Risikoreduzierung über deren aktuelle Momentum-Strategie hinaus. Die Ideen, die Bankchef Orcel ab 9 Uhr in einer Telefonkonferenz darlegen will, basierten auf öffentlich zugänglichen Informationen. Zur Anwendung werde die bewährte Erfolgsbilanz von "UniCredit Unlocked" kommen, die sowohl auf Konzernebene als auch in Deutschland starke Ergebnisse geliefert habe - bei zugleich geringem Umsetzungsrisiko.

Commerzbank top - Deutsche Bank flop

Die Aktien der Commerzbank haben sich am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt mit einem ebenso schwachen europäischen Bankensektor positiv abgesetzt. Sie gewannen im XETRA-Handel unter den führenden DAX-Werten zeitweise 0,92 Prozent auf 36,39 Euro und profitierten dabei von einer Hochstufung durch die Barclays Bank von "Equal Weight" auf "Overweight".

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Deren Analystin Flora Bocahut bevorzugt in Deutschland nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Papiere der Deutschen Bank verloren zeitweise 3,03 Prozent auf 28,04 Euro.

Der Vorstoß der UniCredit sichere Commerzbank-Aktien ab, schrieb Bocahut. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen.

Die Italiener übten derweil scharfe Kritik an der Commerzbank. Die Commerzbank schreibe eine "Geschichte operativer Underperformance" und sei gemessen an ihren Fundamentaldaten inzwischen überbewertet, schrieb die Unicredit in einer aktuellen Präsentation mit dem Titel "Commerzbank. Ein neues Kapitel". Das Frankfurter Institut weise strukturelle Schwächen auf, hieß es.

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