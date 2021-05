Mittelfrist-Ziele treiben flatexDEGIRO auf Rekordhoch

Der Online-Broker flatexDEGIRO setzt sich nach seinem Geschäftsrekord von 2020 deutliche höhere Ziele für die kommenden Jahre. Bis 2026 solle die Zahl der Kunden in Europa auf sieben bis acht Millionen steigen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen an Pfingstmontag in Frankfurt mit. Dazu will Flatexdegiro pro Jahr im Schnitt eine Million zusätzliche Kunden gewinnen. Bisher hatte sich das Management zum Ziel gesetzt, im Jahr 2025 die Marke von drei Millionen Kunden zu knacken.

Von dem Kundenzuwachs verspricht sich Flatexdegiro bis 2026 auch ein deutlich höheres Geschäftsvolumen. Die Zahl der jährlichen Transaktionen soll 250 bis 350 Millionen erreichen - auch in Zeiten, in denen die Kursschwankungen gering ausfallen und daher ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen zu erwarten ist. Nach der bisherigen Planung hatte die Unternehmensspitze für 2025 mehr als 100 Millionen Transaktionen erwartet.

"Wir erleben eine neue Phase des Hyperwachstums im Online-Brokerage", sagte Flatexdegiro-Chef Frank Niehage laut einer Mitteilung vom Dienstag. "Wir gehen davon aus, dass sich unser Zielmarkt vervierfachen wird und in den nächsten Jahren etwa 75 Millionen neue potenzielle Kunden hinzukommen werden."

Laut Finanzchef Muhamad Chahrour gewinnt das Unternehmen derzeit an jedem Kalendertag 3000 neue Kunden hinzu. Binnen 18 Monaten habe der Online-Broker mehr als 120 Millionen Transaktionen abgewickelt. Er rechnet daher für die kommenden Jahre mit einem jährlichen operativen Barmittelzufluss in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe. Kumuliert über die kommenden fünf Jahre soll er mehr als eine Milliarde Euro erreichen.

Ehrgeizige Ziele bis 2026 haben die Anleger von flatexDEGIRO am Dienstag begeistert. Mit 114,90 Euro kosteten die Anteilsscheine des Onlinebrokers zwischenzeitlich soviel wie noch nie und gewannen dabei 18,5 Prozent. Bis zum späteren Vormittag schmolzen die Kursgewinne auf 14 Prozent ab. Ein Jahresplus von gut 80 Prozent lud einige Aktionäre wohl zu Gewinnmitnahmen ein.

Flatexdegiro peilt im Rahmen der Fünfjahres-Ziele bis 2026 nun eine Zahl von sieben bis acht Millionen Brokerage-Kunden an. Bisher hatte Flatex für das Jahr 2025 mehr als drei Millionen anvisiert. Zudem sollen 250 bis 350 Millionen Trades pro Jahr abgewickelt werden.

Der Analyst Benjamin Kohnke vom Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods nannte die Mittelfristziele "höchst beeindruckend". Das Management habe zwar immer wieder zu verstehen gegeben, dass die bisherigen Marken angesichts des starken Jahresauftakts wohl ziemlich konservativ seien, so der Experte. Es sei aber imposant, wie deutlich sie jetzt aufgestockt worden seien.

Kohnke sieht seine optimistische Einschätzung untermauert, dass das Wachstum des Brokers strukturell ist und keine Eintagsfliege. Die Bewertung der Papiere hält er vor diesem Hintergrund für wenig ambitioniert. Sein Kursziel liegt bei 160 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)