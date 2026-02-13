DAX24.918 ±0,0%Est505.998 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 +1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.803 +1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl67,92 +0,3%Gold5.002 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, TKMS & HENSOLDT: Russland schlägt internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine vor Aktien von Rheinmetall, TKMS & HENSOLDT: Russland schlägt internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine vor
Hot Stocks heute: Airbus im Fokus - Europas Antwort auf neue Machtspiele - Long Trade: PJ3U6C Hot Stocks heute: Airbus im Fokus - Europas Antwort auf neue Machtspiele - Long Trade: PJ3U6C
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Mittelfristige Ziele

Sartorius-Aktie in Rot: Klimaziele bis 2030 von SBTi bestätigt

16.02.26 13:33 Uhr
Sartorius-Aktie fällt: SBTi segnet neue Klimaziele bis 2030 ab | finanzen.net

Der Laborausrüster Sartorius hat im vergangenen Jahr neue mittelfristige Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen bis 2030 erarbeitet und sich von der Science Based Targets Initiative (SBTi) absegnen lassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
181,40 EUR -0,20 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Klimaschutzinitiative, hinter der unter anderem die Naturschutzorganisation WWF und die Vereinten Nationen stehen, habe bestätigt, dass die neuen Ziele im Einklang mit dem Ziel des Pariser Klimaabkommens stehen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, teilte der im MDAX notierte Konzern mit.

Wer­bung

Für direkte Emissionen aus dem eigenen Betrieb und dem Fuhrpark sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie - die sogenannten Scope 1 und 2-Emissionen - strebt Sartorius bis 2030 eine Reduktion der CO2-Äquivalente in Tonnen um 42 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2022 an. CO2-Äquivalente sind eine Maßeinheiten, mit deren Hilfe die Wirkung sich die unterschiedlicher Treibhausgase auf das Klima mit der Wirkung von Kohlendioxid vergleichen lässt. Wichtigster Hebel für die Reduzierung sei die Umstellung der Standorte weltweit auf erneuerbare Energien, teilte Sartorius weiter mit. In Deutschland bezögen bereits alle sechs Konzernstandorte, darunter der Hauptsitz in Göttingen, zu 100 Prozent grünen Strom.

Für indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, die sogenannten Scope-3-Emissionen, sollen bis 2030 gegenüber 2022 relativ zur Wertschöpfung des Unternehmens um 51,6 Prozent sinken, also relativ zum operativen Ergebnis EBITDA plus Personalkosten.

Erreicht werden soll das der Mitteilung zufolge unter anderem durch die Dekarbonisierung der Lieferkette in Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten, das Ökodesign von Produkten und Verpackungen, die Logistik und nachhaltigen Gebäudebau.

Wer­bung

Das im Oktober 2023 ausgegebene langfristige Klimaziel bestätigte der Konzern: Sartorius will bis zum Jahr 2045 seine gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral gestalten und klimaneutral arbeiten. Dazu sollen vermeidbaren Emissionen eliminiert und verbleibende vollständig ausgeglichen werden, etwa durch den Erwerb von CO2-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten.

Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,66 Prozent tiefer bei 182,00 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
03.02.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen