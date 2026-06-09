Mittelfristziele bestätigt

KRONES bestätigt Ziele und erhöht Dividende - Aktie legt zu

10.06.26 09:21 Uhr

KRONES hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bis 2028 angestrebten Mittelfristziele bestätigt und will für 2025 eine höhere Dividende zahlen.

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Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei den Mittelfristzielen um einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 Prozent und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von mehr als 20 Prozent. Für 2025 zahlt KRONES eine Dividende von 2,80 (2024: 2,60) Euro. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 7,0 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Die EBITDA- Marge und der ROCE wurden laut der Mitteilung "deutlich" gesteigert. Wer­bung Wer­bung Die KRONES-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent höher bei 111,00 Euro. Dow Jones Newswires

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Bildquellen: Krones AG