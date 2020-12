Mittelständler trotz Corona zuversichtlich - Aber Zurückhaltung bei Investitionen

Berlin (Reuters) - Der deutsche Mittelstand geht trotz der anhaltenden Corona-Krise recht zuversichtlich ins neue Jahr.

Dies zeigen die Ergebnisse der Unternehmerumfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) mit über 2300 Teilnehmern. Demnach ist die große Mehrheit der Mittelständler hoffnungsvoll, was das eigene Unternehmen angeht: Über 70 Prozent schätzen die eigene Geschäftslage als befriedigend oder besser ein, und knapp 70 Prozent erwarten eine gleichbleibende oder sogar günstigere Entwicklung der Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten.

Pessimistisch sind die Unternehmer dagegen, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für 2021 angeht. Über 60 Prozent erwarten eine Rezession in Deutschland. Entsprechend stark schlägt sich die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit auf die geplante Investitionstätigkeit nieder: Nur 25 Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten ihr Investitionsvolumen steigern, knapp 40 Prozent aber weniger investieren als in diesem Jahr.

Die Bundesregierung müsse jetzt die Weichen für Investition und Wachstum im Jahr 2021 stellen. "Millionen Mittelständler und Selbstständige erwarten bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, um wieder Vertrauen fassen zu können", erklärte BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger.

Die Familienunternehmer blicken unterdessen mit Sorge aufs neue Jahr. Nur 46 Prozent gehen von einer positiven Entwicklung ihres operativen Geschäfts im kommenden Jahr aus, wie eine Umfrage unter 1116 Mitgliedern der Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die jungen Unternehmer" zeigt. Dennoch wollen die Unternehmer an ihren Mitarbeitern festhalten. 53 Prozent wollen die Zahl der Arbeitsplätze konstant halten, nur 16 Prozent reduzieren. 26 Prozent der Betriebe planen, 2021 mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Im Vorjahr waren es 33 Prozent. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands "Die Familienunternehmer" beklagt, dass Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Steuern und Sozialabgaben zähle.