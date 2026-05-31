Exklusive Einblicke für finanzen.net-User: Von Schalke bis Underberg - Sieben Top-Emittenten auf der KMU Anleihekonferenz ON AIR
Was verbindet einen Windanlagenentwickler, eine Traditions-Destillerie, einen Automobilzulieferer und einen Bundesliga-Traditionsklub? Sie alle nutzen KMU-Anleihen zur Finanzierung und geben privaten wie institutionellen Anlegern am 9. Juni 2026 exklusive Insights aus erster Hand.
Werte in diesem Artikel
Der Markt für Anleihen kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) rückt für strategisch denkende Investoren in einem anhaltend dynamischen Zinsumfeld immer stärker in den Fokus. Wer hier attraktive Renditen realisieren möchte, muss allerdings das Geschäftsmodell und das Management hinter den jeweiligen Corporate Bonds genau kennen. Weil bei Anleiheemittenten abseits von Neuplatzierungen im Gegensatz zum Aktienmarkt jedoch oft Funkstille herrscht, bricht die von iron - the good guidance company und AIRTIME veranstaltete KMU Anleihekonferenz ON AIR dieses Muster am 9. Juni 2026 bereits zum zweiten Mal auf, um eine kontinuierliche Transparenz auf C-Level-Niveau im Rentenmarkt zu etablieren.
Sieben Branchen im Fokus: Tiefganganalyse statt Oberflächenwissen
Das digitale Event setzt dabei auf Effizienz: Insgesamt sieben namhafte Emittenten geben im bewährten 30-Minuten-Format tiefe Einblicke in ihre Bilanzen, gefolgt von einer direkten Q&A-Runde für gezielte Investorenfragen. Anleger profitieren von diesem straff getakteten Fahrplan, da er die wirtschaftliche Realität des deutschen Mittelstands ohne langatmige Vorreden auf den Punkt bringt.
Das Konferenz-Programm am 9. Juni 2026 im Überblick:
• 09:00 - 09:30 Uhr | PNE (Windanlagenentwicklung & Erneuerbare Energien)
• 09:45 - 10:15 Uhr | HÖRMANN Gruppe (Automobilzulieferer & Industriekonzern)
• 10:30 - 11:00 Uhr | HMS Bergbau AG (Rohstoffhandelsunternehmen)
• 11:15 - 11:45 Uhr | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (Automobilzulieferer / Getriebekomponenten)
• 12:00 - 12:30 Uhr | FC Schalke 04 (Fußballbundesligist - Hinweis: Dieser Slot ist exklusiv für institutionelle Investoren reserviert)
• 12:45 - 13:15 Uhr | Semper idem Underberg AG (Spirituosenhaus / Traditions-Markenhersteller)
• 13:30 - 14:00 Uhr | LAIQON (Premium Wealth Spezialist / Asset Management)
Direktzugang zum Management: Jetzt Registrierung freischalten
Da die virtuellen Plätze für die interaktiven Fragerunden mit den CEOs und CFOs der Unternehmen limitiert sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Registrierung. Die Teilnahme an der gesamten Online-Konferenz ist nach der vorherigen Anmeldung kostenfrei.
Ausgewählte Hebelprodukte auf LAIQON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LAIQON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere LAIQON News
Bildquellen: Maxim Blinkov / Shutterstock.com