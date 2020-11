Mittelstandsverband und Anzeigenblätter wollen höhere Minijob-Grenze

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX über 12.000 Punkten -- Dow fester -- Bayer schreibt rote Zahlen -- Ant Financial Börsengang abgesagt -- HelloFresh, Evonik, ProSieben, HUGO BOSS, PayPal im Fokus

Salzgitter leidet weiter erheblich unter den Auswirkungen der Pandemie. alstria office Reit kündigt Schuldverschreibungen 2015 vorzeitig. Ferrari verdient trotz weniger Auslieferungen etwas mehr. ams übernimmt Macht bei OSRAM. Pfeiffer Vacuum mit Erholung in Corona-Krise. Australische Notenbank senkt Leitzins und kündigt Anleihekauf an. Klöckner erholt sich im dritten Quartal. Lufthansa-Großaktionär Thiele will Bund als Vermittler im Sanierungsstreit.