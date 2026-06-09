Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

So performte der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Der Euro STOXX 50 gab im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent auf 6.026,03 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,073 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,036 Prozent höher bei 6.051,90 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.049,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.972,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.068,61 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5.911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.837,17 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.415,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,00 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.199,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), adidas (+ 2,84 Prozent auf 172,10 EUR), UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Eni (+ 1,47 Prozent auf 23,42 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 381,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,59 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 50,82 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7.268.886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 583,754 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net