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STOXX 50-Performance

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 aktuell erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,548.40 EUR 23.60 EUR 1.55 %
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BP plc (British Petrol)
7.22 EUR 0.02 EUR 0.26 %
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GSK PLC Registered Shs
20.64 EUR -0.05 EUR -0.24 %
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HSBC Holdings plc
16.87 EUR -0.05 EUR -0.28 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.21 EUR 0.03 EUR 0.47 %
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London Stock Exchange (LSE)
98.74 EUR -3.96 EUR -3.86 %
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Novartis AG
128.74 EUR 1.52 EUR 1.19 %
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Rheinmetall AG
973.60 EUR 20.00 EUR 2.10 %
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Richemont
183.15 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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Rio Tinto plc
82.55 EUR -0.77 EUR -0.92 %
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Rolls-Royce Plc
15.87 EUR -0.04 EUR -0.25 %
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Siemens AG
276.95 EUR 1.95 EUR 0.71 %
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Siemens Energy AG
142.84 EUR -1.40 EUR -0.97 %
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UBS
42.73 EUR -0.24 EUR -0.56 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,342.53 EUR 26.86 EUR 0.51 %
News | Analysen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 5.332,14 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,014 Prozent höher bei 5.316,43 Punkten in den Handel, nach 5.315,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.316,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.336,64 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,364 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.319,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.377,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.703,93 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1,90 Prozent auf 174,15 CHF), Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 967,60 EUR), Rolls-Royce (+ 1,29 Prozent auf 13,63 GBP), Siemens (+ 0,98 Prozent auf 277,20 EUR) und Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 144,20 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-0,83 Prozent auf 82,81 GBP), Rio Tinto (-0,80 Prozent auf 69,41 GBP), GSK (-0,63 Prozent auf 17,42 GBP), HSBC (-0,42 Prozent auf 14,25 GBP) und UBS (-0,40 Prozent auf 39,93 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 740.348 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 607,342 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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