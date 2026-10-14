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STOXX 50-Kursverlauf

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,533.60 EUR 8.80 EUR 0.58 %
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BP plc (British Petrol)
7.24 EUR 0.03 EUR 0.47 %
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HSBC Holdings plc
16.87 EUR -0.05 EUR -0.28 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.14 EUR -0.04 EUR -0.65 %
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Novartis AG
129.06 EUR 1.84 EUR 1.45 %
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Rheinmetall AG
982.70 EUR 29.10 EUR 3.05 %
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Richemont
185.95 EUR 2.70 EUR 1.47 %
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Rio Tinto plc
82.85 EUR -0.47 EUR -0.56 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
390.45 EUR 1.30 EUR 0.33 %
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Rolls-Royce Plc
16.10 EUR 0.19 EUR 1.21 %
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Siemens Energy AG
142.52 EUR -1.72 EUR -1.19 %
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UniCredit S.p.A.
76.70 EUR -0.47 EUR -0.61 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,343.47 EUR 27.80 EUR 0.52 %
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Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,59 Prozent stärker bei 5.347,01 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,014 Prozent höher bei 5.316,43 Punkten, nach 5.315,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.316,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.351,36 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,644 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.319,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.377,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.703,93 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,86 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,78 Prozent auf 979,90 EUR), Rolls-Royce (+ 1,32 Prozent auf 13,63 GBP), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 173,10 CHF), Novartis (+ 1,26 Prozent auf 120,80 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 363,90 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 142,14 EUR), HSBC (-0,39 Prozent auf 14,25 GBP), Rio Tinto (-0,33 Prozent auf 69,74 GBP), UniCredit (-0,25 Prozent auf 76,98 EUR) und BP (-0,16 Prozent auf 6,09 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4.452.250 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,15 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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