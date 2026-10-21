Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels

Kursentwicklung

21.10.26 09:27 Uhr

Am Mittwochmorgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent fester bei 5.359,38 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,283 Prozent auf 5.363,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5.347,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.368,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.356,14 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,599 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 5.365,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.408,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4.792,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,11 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,00 EUR), BP (+ 1,91 Prozent auf 6,17 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,24 Prozent auf 71,84 CHF), Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 131,36 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,68 Prozent auf 39,27 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Unilever (-1,18 Prozent auf 48,46 GBP), Barclays (-1,03 Prozent auf 4,15 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,73 Prozent auf 86,80 GBP), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 1.046,60 EUR) und Roche (-0,69 Prozent auf 387,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 964.307 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 576,585 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net