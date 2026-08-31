Mittwochshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

MDAX im Fokus

02.09.26 12:25 Uhr

Der MDAX fällt am dritten Tag der Woche.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,35 Prozent leichter bei 31.737,97 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 362,174 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,483 Prozent auf 32.017,79 Punkte an der Kurstafel, nach 32.173,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31.710,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32.017,79 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,56 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31.980,52 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 32.947,80 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 29.604,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,45 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 0,64 Prozent auf 18,94 EUR), LANXESS (+ 0,60 Prozent auf 15,12 EUR), HELLA GmbH (+ 0,57 Prozent auf 70,40 EUR), Talanx (+ 0,56 Prozent auf 126,50 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,40 Prozent auf 40,52 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil DEUTZ (-5,89 Prozent auf 11,83 EUR), AUTO1 (-5,88 Prozent auf 20,50 EUR), Salzgitter (-4,89 Prozent auf 53,50 EUR), flatexDEGIRO (-4,06 Prozent auf 36,38 EUR) und thyssenkrupp (-3,63 Prozent auf 13,66 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1.328.386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,797 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,26 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net