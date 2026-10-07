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Index im Blick

Mittwochshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittwochnachmittag

Mittwochshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittwochnachmittag

Der MDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
38.00 EUR 1.95 EUR 5.41 %
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AUTO1
15.97 EUR -0.10 EUR -0.62 %
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Elmos Semiconductor
155.00 EUR -5.40 EUR -3.37 %
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freenet AG
22.84 EUR 0.24 EUR 1.06 %
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JENOPTIK AG
41.08 EUR -1.30 EUR -3.07 %
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Lufthansa AG
7.52 EUR -0.05 EUR -0.66 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.41 EUR 0.17 EUR 0.40 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.46 EUR 0.80 EUR 3.24 %
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PUMA SE
22.98 EUR 1.21 EUR 5.56 %
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RENK
34.21 EUR -1.79 EUR -4.97 %
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Salzgitter
47.54 EUR -0.60 EUR -1.25 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
67.20 EUR -5.00 EUR -6.93 %
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thyssenkrupp AG
13.51 EUR -0.41 EUR -2.95 %
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Indizes
MDAX
30,112.41 EUR -430.86 EUR -1.41 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent schwächer bei 30.155,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,619 Prozent auf 30.354,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30.543,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.596,21 Punkte, das Tagestief hingegen 30.148,68 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,973 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der MDAX auf 32.405,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der MDAX 32.627,04 Punkte auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 30.836,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,66 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 4,02 Prozent auf 23,05 EUR), AUMOVIO (+ 3,82 Prozent auf 38,05 EUR), Porsche Automobil (+ 3,14 Prozent auf 25,28 EUR), AUTO1 (+ 1,88 Prozent auf 16,30 EUR) und freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,10 Prozent auf 40,84 EUR), Salzgitter (-4,84 Prozent auf 46,00 EUR), RENK (-4,75 Prozent auf 34,47 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.625.839 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 37,925 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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14:31 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.

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