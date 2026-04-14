Mittwochshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

DAX-Entwicklung

Heute geht es für den DAX erneut nach oben.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 24.070,55 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,018 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 24.060,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24.044,22 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.042,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.095,20 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 23.447,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der DAX einen Stand von 25.352,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der DAX noch bei 21.253,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,91 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,46 Prozent auf 257,60 EUR), Merck (+ 1,24 Prozent auf 118,00 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 41,11 EUR), Scout24 (+ 1,21 Prozent auf 66,80 EUR) und Vonovia SE (+ 1,12 Prozent auf 23,51 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-0,81 Prozent auf 332,70 EUR), Airbus SE (-0,66 Prozent auf 171,70 EUR), RWE (-0,48 Prozent auf 58,60 EUR), adidas (-0,44 Prozent auf 137,30 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,40 Prozent auf 39,49 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 404.189 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174,330 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net