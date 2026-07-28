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Kursentwicklung im Fokus

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück

Der DAX gibt sich am Mittwoch schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Rheinmetall AG
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RWE AG St.
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Siemens AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.10 EUR 1.54 EUR 2.09 %
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Zalando
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Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 25.380,18 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,122 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,345 Prozent fester bei 25.551,97 Punkten, nach 25.464,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25.336,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.565,10 Zähler.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,311 Prozent zurück. Der DAX lag vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 24.626,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.954,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Wert von 24.217,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.900,10 Punkte. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,73 Prozent auf 32,09 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), RWE (+ 2,27 Prozent auf 56,88 EUR), Brenntag SE (+ 1,55 Prozent auf 61,66 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 43,82 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,21 Prozent auf 29,19 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1.063,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Hannover Rück (-1,55 Prozent auf 253,80 EUR) und Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,19 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.406.523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,908 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Mit 7,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG