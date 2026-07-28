Mittwochshandel in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück
Der DAX gibt sich am Mittwoch schwächer.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 25.380,18 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,122 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,345 Prozent fester bei 25.551,97 Punkten, nach 25.464,01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 25.336,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.565,10 Zähler.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,311 Prozent zurück. Der DAX lag vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 24.626,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.954,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Wert von 24.217,37 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.900,10 Punkte. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,73 Prozent auf 32,09 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), RWE (+ 2,27 Prozent auf 56,88 EUR), Brenntag SE (+ 1,55 Prozent auf 61,66 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 43,82 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,21 Prozent auf 29,19 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1.063,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Hannover Rück (-1,55 Prozent auf 253,80 EUR) und Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,19 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.406.523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,908 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Mit 7,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com
Aktuelle Rheinmetall Aktie News
Rheinmetall Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG