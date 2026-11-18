DAX aktuell

Der DAX wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 26.052,30 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,199 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,143 Prozent auf 26.082,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26.045,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26.043,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.139,16 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 2,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25.622,61 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 26.128,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der DAX bei 23.180,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,17 Prozent aufwärts. Bei 27.001,67 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Infineon (+ 3,15 Prozent auf 50,22 EUR), Vonovia SE (+ 1,75) Prozent auf 17,11 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR) und Symrise (+ 1,14 Prozent auf 96,04 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,78 EUR), Siemens (-1,20 Prozent auf 266,55 EUR), Deutsche Bank (-1,20 Prozent auf 30,57 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 51,66 EUR) und adidas (-1,09 Prozent auf 171,85 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.744.904 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net